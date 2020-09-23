NASA планує у 2024 році вперше відправити на Місяць жінку



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Люди не висаджувалися на поверхні Місяця з 1972 року

Астронавти будуть збирати на Місяці зразки ґрунту і гірських порід, шукати воду та інші ресурси, а також проводити наукові експерименти

Аерокосмічне агентство США (NASA) оприлюднило план висадки першої жінки на Місяць в 2024 році.

Про це пише «Голос Америки».

Глава NASA Джим Брайденстайн нагадав, що люди не висаджувалися на поверхні Місяця з 1972 року

«Ми повертаємося на Місяць за науковими відкриттями, економічними вигодами та натхненням для нового покоління дослідників. Створюючи стійку присутність, ми одночасно готуємося до того, щоб зробити перші кроки на Червоній планеті», – заявив Брайденстайн.

Місячна місія NASA вартістю 28 млрд дол. є частиною космічної програми «Артеміда». Астронавтів доставить на Місяць нова ракета NASA Space Launch System і космічний корабель Orion.

Брайденстайн зазначив, що роботі NASA часто загрожують «політичні ризики», особливо перед такими важливими виборами. За його словами, якщо до Різдва Конгрес схвалить перший пакет фінансування в розмірі 3,2 млрд дол., то висадка на Місяць може відбутися в 2024 році, як заплановано.

Як відомо, три проєкти беруть участь у конкурсі на створення місячного посадкового модуля, який доставить двох астронавтів на Місяць з корабля Orion.

Один з проектів розробляє компанія Blue Origin, яка заснована генеральним директором Amazon Джеффом Безосом, у співпраці з Draper, Lockheed Martin і Northrup Grumman. Решта проєктів розробляють SpaceX і Dynetics Ілона Маска.

На 2021 рік намічена безпілотна місія навколо Місяця «Артеміда-1». У 2023 році відбудеться пілотований політ навколо Місяця «Артеміда-2», а в 2024 році місія «Артеміда-3» висадиться на поверхню Місяця і залишиться там на тиждень. Астронавти будуть збирати зразки ґрунту і гірських порід, шукати воду та інші ресурси, а також проводити наукові експерименти.

До слова, NASA виявило на Юпітері шторм, який здатний поглинути Землю.

Як відомо, NASA та ESA запускають проєкт захисту Землі від астероїдів.

Також повідомлялося, що вчені NASA зафіксували аномалію у магнітному полі Землі.