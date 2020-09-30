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    Науковці виявили на Марсі озера з водою

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    <p>Учені давно припускали, що під поверхнею Марсу може бути вода</p> - Науковці виявили на Марсі озера з водою

    Учені давно припускали, що під поверхнею Марсу може бути вода

    Під землею на Марсі прихована система водойм, які знаходяться приблизно на глибині 800 метрів

    На Марсі виявили три підземні озера з рідкою водою, а також підтвердили існування четвертого озера.

    Про це повідомляє BBC.

    Базою для відкриття стали 134 спостереження, які проводив космічний апарат з 2012 по 2019 роки. Науковці переконані, що під землею на Марсі прихована система водойм, які знаходяться приблизно на глибині 800 метрів.

    Озера займають площу, яка приблизно дорівнює одній пʼятій площі Німеччини. Найбільше – має ширину приблизно в 30 км. 

    На цих глибинах недостатньо тепла, щоб розтопити лід, тому вчені вважають, що там вода перебуває у рідкій формі через високі концентрації солей. 

    Учені давно припускали, що під поверхнею Марсу може бути вода.

    Нагадаємо, компанія SpaceX провела перші льотні випробування прототипу ракети для колонізації Марсу.

    SpaceX розробляє Starship для перевезення людей і вантажів на Місяць і, в перспективі, для колонізації Марсу. За задумом розробників, ракета-носій повинна виводити на орбіту корисне навантаження масою понад 100 тонн.

    У червні компанія SpaceX закінчила ремонт пускового комплексу для прототипу космічного корабля Starship. 

    Раніше прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

    вода космос
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