Населення світу все менше вважає свої країни демократіями



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Жителі країн Європи скептично ставляться до функціонування ЄС

Лише половина населення світу вважає, що їх країна проживання є демократичною. Такі дані опублікували німецька соціологічна фірма Dalia Research та фундація «Альянс демократій», які опитали 150 тисяч людей в 57 країнах світу.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

В розвинених демократіях 38% населення не задоволені поточним станом справ. В США 46% опитаних заявили, що вважають країну демократією. В той же час 40% американців висловили переконання, що їх держава не достатньо демократична. Більше половини громадян США вважають, що їх країна має позитивний вплив на демократію по всьому світу. В той же час жителі Європи і Канади говорять більше про негативний вплив США в цьому питанні.

52% європейців вважають, що ЄС не діє в їх інтересах. Найбільш негативне ставлення до ЄС продемонстрували громадяни Італії, Франції і Греції. Так, 69% опитаних італійців вважають, що ЄС веде політику, яка не відповідає їх інтересам. Європейці найбільшу загрозу для демократії бачать в фінансових інституціях і банках – такі настрої є найбільш масовими в Греції.

Загалом 52% опитаних вважають, що їх країна не готова до нової фінансової кризи. В той же час 40% жителів США, Канади і Австрії заявили, що такі соціальні мережі як Facebook та Twitter мають негативний вплив на демократію.