Населення України за рік скоротилося на 300 тисяч осіб

Лише у грудні в Україні померло 67 663 осіб, що на понад 20 тисяч людей більше, ніж у грудні 2019 року

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень-грудень 2020 року. Смертність населення під час пандемії коронавірусу наприкінці року перевищила рівень 2019 року.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

Лише за один грудень в Україні померло 67 663 осіб. Смертність перевищила минулорічну на 20 313 осіб (у грудні 2019 року померло 47 350 осіб).

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 293 457 осіб (минулого року 308 817), міграційний приріст склав 9 316 осіб (минулого року - 21 512).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 588 354 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 314 062 осіб, у тому числі за грудень - на 41 572 осіб.

За даними Держстату станом на 1 грудня 2020 року населення України становило 41 мільйон 630 тисяч осіб

Яз зазначила у ЗМІ провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАНУ Лідія Ткаченко, в Україні стрімко скорочується населення через низьку народжуваність і коротку тривалість життя. За її словами, в Україні один з найнижчих рівнів народжуваності в Європі.

«Як правило, головна увага у нас приділяється народжуваності, але головна наша проблема ще з радянських часів – коротка тривалість життя, і немає стабільної динаміки зростання, на жаль. Багато людей помирає навіть у працездатному віці, особливо чоловіки, тому велика різниця між кількістю жінок і чоловіків», - зазначила Ткаченко.

На думку експерта, стан суспільства в Україні - це пряме відображення демографії, в тому числі.

«Очевидно, нам потрібно навчитися краще ставитися один до одного, сам настрій потрібно міняти для того, щоб люди відчували себе спокійніше і впевненіше. Для кращої народжуваності потрібна впевненість у завтрашньому дні, як би це не банально звучало», - сказала вона.

Демографічна ситуація в Україні, за словами Ткаченко, схожа на ситуацію в Молдові, Білорусі, Росії, а також у країнах Балтії.







