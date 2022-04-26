Урожай-2022: скільки втратить Україна через вторгнення

Британська розвідка прогнозує, що через війну ми зберемо на 20% менше хліба

Вторгнення РФ підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ. Такі дані британської розвідки.

«Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.

Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах», – йдеться в повідомленні.

Раніше уряд озвучив найбільші виклики для фермерів через війну в Україні.

Крім того, аналітики розповіли, як війна вплине на врожай.

Нагадаємо, ціни на харчі можуть зрости на 20% через війну Росії в Україні, – ООН.

Як відомо, на Донеччині триває посівна: сіють ранні зернові та зернобобові.

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