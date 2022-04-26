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    Економіка та фінанси

    Урожай-2022: скільки втратить Україна через вторгнення

    Російська агресія становить загрозу глобальній продовольчій безпеці - Урожай-2022: скільки втратить Україна через вторгнення
    Російська агресія становить загрозу глобальній продовольчій безпеці
    фото з відкритих джерел

    Британська розвідка прогнозує, що через війну ми зберемо на 20% менше хліба

    Вторгнення РФ підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ. Такі дані британської розвідки.

    «Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.

    Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах», – йдеться в повідомленні.

    Раніше уряд озвучив найбільші виклики для фермерів через війну в Україні.

    Крім того, аналітики розповіли, як війна вплине на врожай.

    Нагадаємо, ціни на харчі можуть зрости на 20% через війну Росії в Україні, – ООН.

    Як відомо, на Донеччині триває посівна: сіють ранні зернові та зернобобові.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна ціни агресія зерно Україна урожай окупація #stoprussia
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    Урожай-2022: скільки втратить Україна через вторгнення