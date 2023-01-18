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Чи вплине реформа армії Шойгу на перебіг війни в Україні – роз'яснення ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи вплине реформа армії Шойгу на перебіг війни в Україні – роз'яснення ISW
Сергій Шойгу суттєво збільшує чисельність російських військ
фото з відкритих джерел

Реформа Шойгу може змінити співвідношення сил в Україні на період до 2024 року

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про реформування армії в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, що може вплинути на перебіг бойових дій через пів року за умови виконання плану щодо збільшення російських військ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, ці плани демонструють намір Росії реформувати збройні сили для ведення великомасштабних бойових дій із застосуванням звичайних озброєнь загалом, а не лише для нинішньої війни проти України.

Номінально Росія може формувати нові дивізії, але залишається незрозумілим, чи зможе Росія створити достатньо сил, щоб повністю укомплектувати їх до доктринальної чисельності в умовах війни, що триває.

Раніше Шойгу робив заяви про російські військові реформи, які так і не були реалізовані, наприклад, у травні 2022 року, коли він закликав до формування 12 нових підрозділів Західного військового округу (ЗВО) та набрати 100 тис. резервістів у серпні 2021 року.

Реформа та експансія в масштабах, намічених Шойгу, не відбудеться вчасно, щоб суттєво вплинути на війну в Україні на багато місяців, але вона може змінити співвідношення сил на період до 2024 року та створити умови для значно серйознішої військової загрози з боку Росії, в тому числі НАТО.

В України, ймовірно, збережеться вікно можливостей до літа і протягом усього літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку, зазначають аналітики.

Чи вплине реформа армії Шойгу на перебіг війни в Україні – роз'яснення ISW фото 1

Інші ключові висновки аналітиків ISW:

  • Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями, можливо, вже 18 січня.

  • Міністерство оборони Росії намагається підвищити професіоналізм російських збройних сил і, ймовірно, перевірити та підвищити ефективність своїх ланцюжків командування аж до рівня невеликих підрозділів.

  • Декілька відомих голосів у провоєнному інформаційному просторі вхопилися за ці рекомендації, щоб підтримати подальшу критику Міноборони Росії.

  • Президент Сербії Олександр Вучич закликав ПВК «Вагнера» припинити вербування у Сербії.

  • Російські сили продовжували проводити обмежені контратаки біля Кремінної, оскільки українські офіційні особи продовжували припускати, що російські сили можуть готуватися до рішучого наступу в Луганській області.

  • Російські війська продовжили наступальні дії на лінії фронту в Донецькій області.

  • Російський інформаційний простір щосили намагається представити тактичні успіхи Росії навколо Соледара як важливі з оперативної точки зору.

  • Російські сили на Херсонщині продовжують боротися за підтримку своїх логістичних зусиль на лівобережжі через українські удари.

  • Російський окупаційний урядовець заявив, що 18 січня Путін зробить важливу заяву щодо війни в Україні.

  • Євген Пригожин намагається створити групу «Вагнера» як юридичну особу в Росії.

Раніше повідомлялось, що посольство Росії у Швеції визнало Крим українським.

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Теги: росія армія війна Сергій Шойгу Україна

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