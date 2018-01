Наступне затемнення місяця станеться у липні

Наступне місячне затемнення відбудеться в ніч з 27 на 28 липня

Наступне місячне затемнення після явища «блакитного кривавого супермісяця», можливість спостерігати яке була у середу, очікується у липні цього року. Про це повідомляє NASA.

Так, сьогодні можна було спостерігати унікальне потрійне астрономічне явище - супермісяць, «блакитний Місяць» і «кривавий Місяць» - місячне затемнення, яке вже завершилося.

У NASA зазначили, що чергову появу такого «тріо» можна буде спостерігати в США 31 січня 2037 року.

Thanks for joining us for the #SuperBlueBloodMoon! The next appearance of this trio in the U.S. — a total lunar eclipse, a “supermoon” and a “blue moon” — will be Jan. 31, 2037. Mark your calendars and join us again! Discover more about the Moon: https://t.co/jqvrRCANkk pic.twitter.com/PKBJ1sd1Uz