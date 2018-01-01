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    Наступне затемнення місяця станеться у липні

    Наступне місячне затемнення відбудеться в ніч з 27 на 28 липня
    Наступне місячне затемнення після явища «блакитного кривавого супермісяця», можливість спостерігати яке була у середу, очікується у липні цього року. Про це повідомляє NASA. Так, сьогодні можна було спостерігати унікальне потрійне астрономічне явище - супермісяць, «блакитний Місяць» і «кривавий Місяць» -
    • Сьогодні, 20:12
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    Наступне місячне затемнення відбудеться в ніч з 27 на 28 липня

    Наступне місячне затемнення після явища «блакитного кривавого супермісяця», можливість спостерігати яке була у середу, очікується у липні цього року. Про це повідомляє NASA.

    Так, сьогодні можна було спостерігати унікальне потрійне астрономічне явище - супермісяць, «блакитний Місяць» і «кривавий Місяць» - місячне затемнення, яке вже завершилося.

    У NASA зазначили, що чергову появу такого «тріо» можна буде спостерігати в США 31 січня 2037 року.

    «Наступне місячне затемнення відбудеться в ніч з 27 на 28 липня, насамперед видиме в Африці, Європі та Азії», - додали в американському управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору.

     

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