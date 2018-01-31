НАСА показало рідкісне астрономічне явище «блакитний кривавий супермісяць»

Агентство веде наразі пряму трансляцію у Twitter

Американське космічне агентство НАСА проводить трансляцію рідкісного астрономічного явища – «блакитний кривавий супермісяць». У небі 31 січня можна спостерігати «супермісяць» у поєднанні з повним місячним затемненням і «блакитний Місяць». LIVE NOW: Watch views of the #SuperBlueBloodMoon from



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Агентство веде наразі пряму трансляцію у Twitter

Американське космічне агентство НАСА проводить трансляцію рідкісного астрономічного явища – «блакитний кривавий супермісяць».

У небі 31 січня можна спостерігати «супермісяць» у поєднанні з повним місячним затемненням і «блакитний Місяць».

LIVE NOW: Watch views of the #SuperBlueBloodMoon from multiple telescopes. Take a look: https://t.co/a5ScGDXhQu — NASA (@NASA) January 31, 2018

Від початку до кінця явище побачать лише жителі Гаваїв, східна частина Аляски і північної Америки. Добре затемнення буде видно в Австралії, Новій Зеландії, Східній і Центральній Азії.

Так званий «супермісяць» жителі Землі спостерігали у ніч на 2 січня. Таке астрономічне явище виникає, коли повний місяць збігається з проходом природного супутника планети через найближчу до Землі точку орбіти.

Раніше повідомлялося, що вчені НАСА розгадали таємницю антарктичних льодів.

Джерело: Радіо Свобода