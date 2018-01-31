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    НАСА показало рідкісне астрономічне явище «блакитний кривавий супермісяць»

    Агентство веде наразі пряму трансляцію у Twitter
    Американське космічне агентство НАСА проводить трансляцію рідкісного астрономічного явища – «блакитний кривавий супермісяць». У небі 31 січня можна спостерігати «супермісяць» у поєднанні з повним місячним затемненням і «блакитний Місяць». LIVE NOW: Watch views of the #SuperBlueBloodMoon from
    • Сьогодні, 14:47
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    Агентство веде наразі пряму трансляцію у Twitter

    Американське космічне агентство НАСА проводить трансляцію рідкісного астрономічного явища – «блакитний кривавий супермісяць».

    У небі 31 січня можна спостерігати «супермісяць» у поєднанні з повним місячним затемненням і «блакитний Місяць».

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    Від початку до кінця явище побачать лише жителі Гаваїв, східна частина Аляски і північної Америки. Добре затемнення буде видно в Австралії, Новій Зеландії, Східній і Центральній Азії.

    Так званий «супермісяць» жителі Землі спостерігали у ніч на 2 січня. Таке астрономічне явище виникає, коли повний місяць збігається з проходом природного супутника планети через найближчу до Землі точку орбіти.

    Раніше повідомлялося, що вчені НАСА розгадали таємницю антарктичних льодів.

    Джерело: Радіо Свобода

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