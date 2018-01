НАСА показало рідкісне астрономічне явище «блакитний кривавий супермісяць»

Агентство веде наразі пряму трансляцію у Twitter

Американське космічне агентство НАСА проводить трансляцію рідкісного астрономічного явища – «блакитний кривавий супермісяць».

У небі 31 січня можна спостерігати «супермісяць» у поєднанні з повним місячним затемненням і «блакитний Місяць».

LIVE NOW: Watch views of the #SuperBlueBloodMoon from multiple telescopes. Take a look: https://t.co/a5ScGDXhQu