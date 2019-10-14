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    Прем'єр Чехії відвідає Україну у листопаді

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    Андрей Бабіш - Прем'єр Чехії відвідає Україну у листопаді
    Андрей Бабіш

    Бабіш повідомив, що приїде до Києва з економічною місією

    У резиденції президента Чехії в Ланах 13 жовтня відбулася зустріч глави держави Мілоша Земана з головою уряду Андреєм Бабішем.

    В зустрічі взяли участь також радники із закордонної політики команди президента.

    Серед порушених питань, як зазначив пізніше журналістам глава уряду Андрей Бабіш, мова йшла і про Україну.

    «Ми говорили і про Україну. 18 листопада на основі переговорів з президентом Зеленським я лечу в Україну. В Україну лечу з Гавлічком (Карел Гавлічек – міністр промисловості й торгівлі в уряді Чеської Республіки – ред.) з економічною місією. Україна, звісно, для нас є дуже важливою», – наголосив чеський прем’єр.

    Вже раніше чеський прем’єр Андрей Бабіш запросив президента України Володимира Зеленського до Праги.

    «Я запросив пана президента до Праги, щоб він міг зустрітися в прем’єрами Вишеградської «четвірки»», – написав Андрей Бабіш у своїму твітері після зустрічі з Володимиом Зеленським в Нью Йорку.

    Востаннє чеський прем’єр (тоді цю посаду займав Мірек Тополанек) був із візитом в Україні у 2008 році.

    Джерело: Радіо Свобода

    міністр Чехія мова Україна
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