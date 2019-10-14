Прем'єр Чехії відвідає Україну у листопаді



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Андрей Бабіш

Бабіш повідомив, що приїде до Києва з економічною місією

У резиденції президента Чехії в Ланах 13 жовтня відбулася зустріч глави держави Мілоша Земана з головою уряду Андреєм Бабішем.

В зустрічі взяли участь також радники із закордонної політики команди президента.

Серед порушених питань, як зазначив пізніше журналістам глава уряду Андрей Бабіш, мова йшла і про Україну.

«Ми говорили і про Україну. 18 листопада на основі переговорів з президентом Зеленським я лечу в Україну. В Україну лечу з Гавлічком (Карел Гавлічек – міністр промисловості й торгівлі в уряді Чеської Республіки – ред.) з економічною місією. Україна, звісно, для нас є дуже важливою», – наголосив чеський прем’єр.

Вже раніше чеський прем’єр Андрей Бабіш запросив президента України Володимира Зеленського до Праги.

«Я запросив пана президента до Праги, щоб він міг зустрітися в прем’єрами Вишеградської «четвірки»», – написав Андрей Бабіш у своїму твітері після зустрічі з Володимиом Зеленським в Нью Йорку.

Востаннє чеський прем’єр (тоді цю посаду займав Мірек Тополанек) був із візитом в Україні у 2008 році.

Джерело: Радіо Свобода