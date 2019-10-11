НАТО може розширити присутність в країнах Балтії



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Литва закликала НАТО розгорнути сили ППО в країні

Німеччина не виключає консультацій НАТО щодо розширення своєї військової місії в країнах Балтії в зв'язку з припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Про це заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер під час відвідування німецьких військових в литовській Рукле.

За словами німецького міністра альянс може зокрема надати сили протиповітряної оборони в регіоні.

Також відвідав Руклу міністр оборони Литви Раймундас Каробліс закликав НАТО розгорнути сили ППО в країні, відзначивши, що мова йде про протиповітряну оборону для захисту бойових груп, розквартированих в балтійських країнах.

У першій половині 2017 року в країни Балтії і Польщі була перекинуті сили НАТО в якості гарантії їх безпеки на тлі дій Росії в Україні.

Німеччина взяла на себе командування міжнародними союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого складає близько 1200 осіб.

Джерело: Deutsche Welle