Ядерний бункер: як виглядає найсекретніший об'єкт ФРН



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Коли наприкінці 1980-х у політиці подули інші вітри ядерний бункер виявився нікому не потрібним

Атомна бомба, ядерна війна, смертельне протистояння СРСР і НАТО. Колись ці страхи були реальністю: холодна війна змушувала готуватися до найгіршого. ФРН в очікуванні апокаліпсису побудувала урядовий бункер - укріплення під землею, де чиновників не зачепила б ядерна бомба.

Як зсередини виглядає найсекретніший та найдорожчий об'єкт ФРН часів «холодної війни»? Запрошуємо на екскурсію унікальною історичною пам'яткою!

Арська долина - мальовничий куток рейнських виноградників за двадцять кілометрів від Бонна. У 1960-х тут спорудили гігантський підземний комплекс.Коли була холодна війна, він слугував резервною резиденцією уряду Західної Німеччини. Урядовий бункер - це ціле підземне місто, довжиною 17 кілометрів, в якому могли жити три тисячі осіб протягом місяця. У ньому був навіть кінотеатр.

Коли наприкінці 1980-х у політиці подули інші вітри, вся ця інфраструктура виявилася нікому не потрібною. Бункер припинив своє функціонування 1997 року. Було чимало проектів його подальшого використання: від розміщення у ньому наукових комплексів до центру розваг чи ферми з вирощування шампіньйонів. Урядовий бункер на випадок ядерного удару сьогодні доступний як музей.

Джерело: Deutsche Welle