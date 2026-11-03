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Полювали на житло літніх людей та гроші військових: поліція затримала групу підозрюваних

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Полювали на житло літніх людей та гроші військових: поліція затримала групу підозрюваних
Обшук у квартирі імовірної організаторки схеми
фото: Національна поліція України

Очолювала угруповання 49-річна жителька столиці, залучивши до схеми трьох спільників

Правоохоронці знешкодили організовану злочинну групу, яка відчужувала майно самотніх літніх людей та наживалася на державній допомозі для українських захисників. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов у соцмережах, інформує «Главком».

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими встановили, що очолювала угруповання 49-річна жителька столиці, залучивши до схеми трьох спільників.

Полювали на житло літніх людей та гроші військових: поліція затримала групу підозрюваних фото 1
фото: Національна поліція України
Затримання підозрюваних
Затримання підозрюваних
фото: Національна поліція України
Полювали на житло літніх людей та гроші військових: поліція затримала групу підозрюваних фото 2
фото: Національна поліція України

Схема із самотніми пенсіонерами

Зловмисники втиралися в довіру до літніх людей: допомагали у побуті, проводили з ними час та маніпуляціями змушували переписувати нерухомість на учасників групи. Після цього житло продавали, а кошти розподіляли між собою.

В одному з епізодів аферисти підмішували у спиртне власниці помешкання медичні препарати. Унаслідок отруєння жінка впала, отримала важку травму й через три дні померла у лікарні.

Махінації з компенсаціями для ЗСУ

Крім того, фігуранти заволоділи понад 2 млн грндержавних коштів, виділених на придбання житла для військовослужбовців. Для реалізації оборудки залучили військового з дружиною, через яких оформили купівлю сільського будинку за ціною, штучно завищеною майже у дев'ять разів.

Під час проведених обшуків вилучено значну кількість нотаріальних документів. Наразі слідчі з'ясовують остаточну кількість постраждалих та можливі додаткові епізоди діяльності угруповання.

Андрій Нєбитов закликав військовослужбовців та їхні родини бути пильними під час проведення угод із нерухомістю й не довіряти сумнівним пропозиціям.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане організована група на чолі з адвокатом, яку обвинувачують у шахрайському заволодінні двома квартирами вартістю понад 25 млн грн. Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та його спільників, які за допомогою підроблених документів намагалися заволодіти елітною нерухомістю у столиці.

До слова, прокурори скерували до  суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів квартирою видатного українського хірурга Олександра Шалімова на столичній Оболоні. Житло на Оболоні академіку свого часу виділив міський голова. Після смерті лікаря у помешканні мешкала його дружина, а згодом – її родичка, однак право власності на об'єкт вони офіційно не оформили.

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Теги: Київ кримінал нерухомість гроші отруєння житло поліція

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