Монети з Трампом розкупили за кілька годин після старту продажів
Монетний двір США почав продаж випуску до 250-річчя країни
У США 2 вересня розпочали продаж нової однодоларової монети із зображенням чинного президента Дональда Трампа. Уже за кілька годин після старту продажів монети стали недоступними для негайної відправки, а Монетний двір США повідомив про підготовку додаткової партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та Монетний двір США.
Випуск присвячений 250-річчю Сполучених Штатів. Монети продавали у двох форматах – рулонах по 25 штук та пакетах по 100. Рулон коштував $61, а пакет – $154,50.
За даними CNN, уже після 15:00 2 вересня сайт Монетного двору показував відсутність товару на складі. Для рулонів із 25 монетами з'явився статус backorder – їх можна було замовити, але відправлення мало відбутися після поповнення запасів. Пакети зі 100 монетами також стали недоступними.
Монета має номінал $1 і карбувалася на Монетному дворі у Філадельфії. На аверсі розміщено портрет Трампа, написи «LIBERTY» та «IN GOD WE TRUST», а також роки «1776 ~ 2026». Дизайн розробив головний гравер Монетного двору США Джозеф Менна. За даними відомства, за основу він узяв офіційну фотографію Трампа, зроблену фотографом Білого дому Деніелом Тороком.
На реверсі зображено президентську печатку США. На ній орел тримає оливкову гілку та пучок стріл, а на щиті розміщено число «250» – на честь 250-річчя країни. Також на реверсі є написи «UNITED STATES OF AMERICA» та «ONE DOLLAR». Дизайн цієї сторони створив і виліпив колишній головний гравер Монетного двору США Френк Гаспарро.
Монету ще не ввели у широкий обіг
Попри те, що йдеться про монету з обіговим виконанням, її ще не розмістили безпосередньо в грошовому обігу. U.S. Mint зазначає, що ці екземпляри мають обігове виконання, але можуть використовуватися як законний платіжний засіб. На офіційній сторінці випуску вказано, що монету планують випустити в обіг восени 2026 року.
Отже, 2 вересня стартував саме продаж спеціальних рулонів та пакетів через Монетний двір США. Протягом перших 24 годин діяло обмеження – не більш як два товари кожного виду на одне домогосподарство. Це обмеження мало діяти до 14:00 за східним часом 3 вересня.
Зовні монета має золотистий відтінок, однак золота в її складі немає. Вона виготовлена зі сплаву, який містить 88,5% міді, 6% цинку, 3,5% марганцю та 2% нікелю. Вага одного екземпляра становить 8,1 г, діаметр – 26,49 мм.
Монетний двір США встановив ліміт продукції для продажу: до 150 тис. рулонів по 25 монет і до 50 тис. пакетів по 100 монет. Загального ліміту карбування для цього випуску не встановлено.
Окремо для колекціонерів підготували спеціальні екземпляри. 250 тис. монет викарбували 4 липня на Філадельфійському монетному дворі. Вони мають спеціальну позначку «July 4th», присвячену 250-річчю США. Ці екземпляри випадково розподілили між рулонами та пакетами.
Випуск однодоларової монети передбачений законом про редизайн обігових колекційних монет, ухваленим Конгресом США у 2020 році. Документ дозволяє міністру фінансів протягом одного року, починаючи з 1 січня 2026 року, карбувати та випускати нову монету номіналом $1 на честь 250-річчя США.
Дизайн монети Монетний двір США представив 4 серпня. Тоді відомство повідомило, що продаж рулонів і пакетів запланований на наступні місяці.
Нагадаємо, раніше «Главком» писав про інші монети із зображенням Дональда Трампа. У березні 2026 року було схвалено дизайн окремої пам'ятної 24-каратної золотої монети із портретом президента.
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