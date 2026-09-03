Монети з Трампом розкупили за кілька годин після старту продажів

Екземпляри можна буде використовувати як законний платіжний засіб

Монетний двір США почав продаж випуску до 250-річчя країни

У США 2 вересня розпочали продаж нової однодоларової монети із зображенням чинного президента Дональда Трампа. Уже за кілька годин після старту продажів монети стали недоступними для негайної відправки, а Монетний двір США повідомив про підготовку додаткової партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та Монетний двір США.

Випуск присвячений 250-річчю Сполучених Штатів. Монети продавали у двох форматах – рулонах по 25 штук та пакетах по 100. Рулон коштував $61, а пакет – $154,50.

За даними CNN, уже після 15:00 2 вересня сайт Монетного двору показував відсутність товару на складі. Для рулонів із 25 монетами з'явився статус backorder – їх можна було замовити, але відправлення мало відбутися після поповнення запасів. Пакети зі 100 монетами також стали недоступними.

Монета має номінал $1 і карбувалася на Монетному дворі у Філадельфії. На аверсі розміщено портрет Трампа, написи «LIBERTY» та «IN GOD WE TRUST», а також роки «1776 ~ 2026». Дизайн розробив головний гравер Монетного двору США Джозеф Менна. За даними відомства, за основу він узяв офіційну фотографію Трампа, зроблену фотографом Білого дому Деніелом Тороком.

фото: U.S. Mint

На реверсі зображено президентську печатку США. На ній орел тримає оливкову гілку та пучок стріл, а на щиті розміщено число «250» – на честь 250-річчя країни. Також на реверсі є написи «UNITED STATES OF AMERICA» та «ONE DOLLAR». Дизайн цієї сторони створив і виліпив колишній головний гравер Монетного двору США Френк Гаспарро.

фото: U.S. Mint

Монету ще не ввели у широкий обіг

Попри те, що йдеться про монету з обіговим виконанням, її ще не розмістили безпосередньо в грошовому обігу. U.S. Mint зазначає, що ці екземпляри мають обігове виконання, але можуть використовуватися як законний платіжний засіб. На офіційній сторінці випуску вказано, що монету планують випустити в обіг восени 2026 року.

Отже, 2 вересня стартував саме продаж спеціальних рулонів та пакетів через Монетний двір США. Протягом перших 24 годин діяло обмеження – не більш як два товари кожного виду на одне домогосподарство. Це обмеження мало діяти до 14:00 за східним часом 3 вересня.

фото: U.S. Mint

Зовні монета має золотистий відтінок, однак золота в її складі немає. Вона виготовлена зі сплаву, який містить 88,5% міді, 6% цинку, 3,5% марганцю та 2% нікелю. Вага одного екземпляра становить 8,1 г, діаметр – 26,49 мм.

Монетний двір США встановив ліміт продукції для продажу: до 150 тис. рулонів по 25 монет і до 50 тис. пакетів по 100 монет. Загального ліміту карбування для цього випуску не встановлено.

Окремо для колекціонерів підготували спеціальні екземпляри. 250 тис. монет викарбували 4 липня на Філадельфійському монетному дворі. Вони мають спеціальну позначку «July 4th», присвячену 250-річчю США. Ці екземпляри випадково розподілили між рулонами та пакетами.

Випуск однодоларової монети передбачений законом про редизайн обігових колекційних монет, ухваленим Конгресом США у 2020 році. Документ дозволяє міністру фінансів протягом одного року, починаючи з 1 січня 2026 року, карбувати та випускати нову монету номіналом $1 на честь 250-річчя США.

Дизайн монети Монетний двір США представив 4 серпня. Тоді відомство повідомило, що продаж рулонів і пакетів запланований на наступні місяці.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про інші монети із зображенням Дональда Трампа. У березні 2026 року було схвалено дизайн окремої пам'ятної 24-каратної золотої монети із портретом президента.