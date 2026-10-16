Курс валют 16 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 16 жовтня 2026 року. Порівняно з 15 жовтня, долар, євро і польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88, євро – 50,30 грн, польського злотого – 11,51 грн.
Курс валют станом на 16 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8871 ↓
|50,3081 ↓
|59,4700 ↓
|11,5141 ↓
|54,0698 ↑
|
Ощадбанк
|44,70 / 45,22
|50 / 50,75
|58,30 / 60,20
|11,05 / 11,70
|53,20 / 54,70
|
Приватбанк
|44,65 / 45,04
|50,1 / 50,76
|59,38 / 60,24
|11,47 / 11,60
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|50,20 / 50,90
|58,80 / 60,20
|11,35 / 11,65
|-
|
monobank
|44,70 / 45,04
|50,15 / 50,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,70 / 45,12
|49,90 / 50,70
|57,20 / 60,50
|10,80 / 11,80
|51,40 / 55,20
|
OTP Bank
|44,74 / 45,10
|50,18 / 50,90
|59,27 / 60,48
|11,44 / 11,65
|53,90 / 54,93
|
Укрсиббанк
|44,65 / 45,19
|50 / 50,85
|58,50 / 60,70
|-
|53,05 / 55,05
За тиждень долар США, швейцарський франк, британський фунт стерлінгів, євро і польський злотий подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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