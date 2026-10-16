Курс валют 16 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 16 жовтня 2026 року. Порівняно з 15 жовтня, долар, євро і польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88, євро – 50,30 грн, польського злотого – 11,51 грн.

Курс валют станом на 16 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,8871 ↓ 50,3081 ↓ 59,4700 ↓ 11,5141 ↓ 54,0698 ↑ Ощадбанк 44,70 / 45,22 50 / 50,75 58,30 / 60,20 11,05 / 11,70 53,20 / 54,70 Приватбанк 44,65 / 45,04 50,1 / 50,76 59,38 / 60,24 11,47 / 11,60 - ПУМБ 44,70 / 45,30 50,20 / 50,90 58,80 / 60,20 11,35 / 11,65 - monobank 44,70 / 45,04 50,15 / 50,75 - - - Райффайзен 44,70 / 45,12 49,90 / 50,70 57,20 / 60,50 10,80 / 11,80 51,40 / 55,20 OTP Bank 44,74 / 45,10 50,18 / 50,90 59,27 / 60,48 11,44 / 11,65 53,90 / 54,93 Укрсиббанк 44,65 / 45,19 50 / 50,85 58,50 / 60,70 - 53,05 / 55,05

* курс валют станом на 10:10 16 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, швейцарський франк, британський фунт стерлінгів, євро і польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.