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Курс валют 16 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 16 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 16 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 16 жовтня 2026 року. Порівняно з 15 жовтня, долар, євро і польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,88, євро – 50,30 грн, польського злотого – 11,51 грн.

Курс валют станом на 16 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,8871 50,3081 59,4700 11,5141 54,0698 
Ощадбанк Ощадбанк
 44,70 / 45,22 50 / 50,75 58,30 / 60,20 11,05 / 11,70 53,20 / 54,70
Приватбанк Приватбанк
 44,65 / 45,04 50,1 / 50,76 59,38 / 60,24 11,47 / 11,60 -
ПУМБ ПУМБ
 44,70 / 45,30 50,20 / 50,90 58,80 / 60,20 11,35 / 11,65 -
monobank monobank
 44,70 / 45,04 50,15 / 50,75 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,70 / 45,12 49,90 / 50,70 57,20 / 60,50 10,80 / 11,80 51,40 / 55,20
OTP Bank OTP Bank
 44,74 / 45,10 50,18 / 50,90 59,27 / 60,48 11,44 / 11,65 53,90 / 54,93
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,65 / 45,19 50 / 50,85 58,50 / 60,70 - 53,05 / 55,05
* курс валют станом на 10:10 16 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, швейцарський франк, британський фунт стерлінгів, євро і польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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