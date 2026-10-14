Росіяни втратили доступ до банківських сервісів після атаки на датацентр

Після удару безпілотників по об'єкту «Сбербанку» за 122 млрд рублів проблеми виникли не лише в банківському секторі

У Росії зафіксували масштабні перебої в роботі банківських застосунків, інтернет-сервісів та мобільних операторів після атаки безпілотників на датацентр «Сбербанку» в місті Балаково Саратовської області. Користувачі з різних регіонів РФ повідомили про проблеми з доступом до фінансових послуг, оформленням онлайн-замовлень та використанням цифрових платформ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За даними сервісів моніторингу DownDetector та «Сбой.рф», після атаки на центр обробки даних «Сбербанку» в російському сегменті інтернету почали надходити численні скарги на роботу цифрових платформ. Проблеми зачепили одразу кілька напрямів, зокрема банківські операції, телекомунікаційні послуги, електронну комерцію та державні онлайн-сервіси.

Зокрема, перебої зафіксували в роботі ресурсів «Сбербанку», його нейромережі GigaChat та пов'язаного з банком сервісу доставки продуктів «Самокат». Користувачі останнього повідомили, що втратили можливість оформлювати замовлення.

За інформацією моніторингових платформ, проблеми виникли в роботі російських операторів зв'язку «Ростелеком», МТС, «Мегафон» та Т2. Користувачі повідомляли про перебої з доступом до послуг цих компаній.

Крім того, скарги стосувалися хостинг-провайдера «Рег.ру» та цифрової екосистеми для бізнесу «Контур», яка надає послуги електронного документообігу та інші інструменти для підприємств.

Окремі проблеми зафіксували в банківському секторі. Зокрема, клієнтам «Точка банку» стали недоступними онлайн-банк та сервіс «Бізнес-онлайн».

Збої зачепили й популярні російські інтернет-платформи. Зокрема, користувачі скаржилися на роботу сервісів Mail.ru, включно з хмарним сховищем, а також ресурсів соціальної мережі VK.

Проблеми виникли й у сфері електронної комерції. Скарги надходили на роботу маркетплейсу Ozon та платформи оголошень «Авіто».

Крім того, користувачі повідомили про труднощі з доступом до російського порталу державних послуг «Госуслуги», через який громадяни отримують адміністративні послуги в електронному форматі.

Нагадаємо, що атакований центр обробки даних «Сбербанку» розташований у місті Балаково Саратовської області Росії. Об'єкт досі перебуває на стадії будівництва, однак частину його потужностей уже ввели в експлуатацію. За раніше оприлюдненими планами, датацентр має стати одним із найбільших центрів обробки даних на території РФ.

Його інфраструктуру планують використовувати не лише для забезпечення роботи цифрових продуктів «Сбербанку», а й для функціонування російських державних інформаційних систем.

Зокрема, на базі центру передбачено розміщення сервісів державної цифрової платформи «ДержТех». Загальна вартість проєкту становить 122,2 млрд рублів.