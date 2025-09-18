Головна Гроші Економіка
Монети номіналом 10 копійок вийдуть з обігу: Нацбанк нагадав дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Монети номіналом 10 копійок вийдуть з обігу: Нацбанк нагадав дату
Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 01 жовтня 2025 року. Ці розмінні монети залишаються платіжним засобом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет. Потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації», - йдеться у повідомленні.

З 01 жовтня 2025 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок, тобто: 

  • банки України не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок (це 27,4% від загальної кількості монет в обігу).

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.

