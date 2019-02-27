Науковці вирішили дослідити невідомі для поліції злочини. Кожен може взяти участь в анкетуванні



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Автори анкети зазначають, що опитування проводиться анонімно

Ваші відповіді реально допоможуть у розробці заходів боротьби зі злочинністю

Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса та кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого проводиться наукове дослідження щодо невідомих для поліції злочинів. Питання стосуються минулого 2018 року.

Опитування проводиться анонімно.

Заповнити анкету можна перейшовши за цим посиланням.

Нагадаємо, кількість пограбувань банків Києва у 2018-му впала до рекордного мінімуму. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат, оприлюднивши відповідь Головного управління Нацполіції у Києві на його офіційний запит.

Проаналізувавши дані поліції, депутат дійшов висновку, що «злочинний світ украй втратив інтерес до столичних банків».

«За 2018 рік в банках скоєно всього 37 правопорушень за ст. 185 КК України (крадіжки, в тому числі в сейфах, банківських скриньках), що майже в два рази менше, ніж роком раніше», - зазначив Пабат.