Навальний заявив, що подасть до суду на прессекретаря Путіна



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Вимагаю опублікувати докази і факти, що вказують на «роботу з фахівцями ЦРУ», - написав опозиціонер

Політик оголосив, що подасть до суду на прессекретаря Пєскова через його висловлювання про роботу на ЦРУ

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив, що подасть до суду на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова через його висловлювання про роботу на ЦРУ. Про це повідомляється на сайті Навального.

«Тут пряме твердження від держчиновника. Тому, по-перше, я подаю до суду на Пєскова. А по-друге, вимагаю опублікувати докази і факти, що вказують на «роботу з фахівцями ЦРУ». Прямо по телевізору покажіть, в прайм-тайм. Дозволяю», – пише Навальний.

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, що з Олексієм Навальним працюють фахівці з ЦРУ США. На його думку, «інструкції, які пацієнт отримує, очевидні».

Як повідомлялося, відомий російський опозиціонер Олексій Навальний поклав відповідальність за його отруєння бойовою отруйною речовиною «Новачок» на президента Росії Володимира Путіна.

Німецьке видання Spiegel написало, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».