Зустріч не «секретна», а «приватна». Навальний розповів про приїзд Меркель
Росіянин заявив, що у нього з Меркель була приватна зустріч і розмова з сім'єю
Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, що канцлер ФРН Ангелою Меркель дійсно відвідала його у клініці, але їхню зустріч варто називати не «секретною», а «приватною». Про це він написав у Twitter.
«Зустріч була, але не варто називати її «секретної». Швидше, приватна зустріч і розмова з сім'єю. Я дуже вдячний канцлеру Меркель за те, що вона відвідала мене в лікарні», – написав Навальний.
Як повідомляло німецьке видання Spiegel, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.
Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.
Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».
Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».
До слова, 22 вересня на засіданні Генасамблеї ООН Макрон вимагав від Росії «швидких і бездоганних» пояснень щодо отруєння Навального.
Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».
У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.
Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».
Як відомо, Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального.
Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.