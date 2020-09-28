Зустріч не «секретна», а «приватна». Навальний розповів про приїзд Меркель



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Навальний подякував Меркель за відвідини

Росіянин заявив, що у нього з Меркель була приватна зустріч і розмова з сім'єю

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, що канцлер ФРН Ангелою Меркель дійсно відвідала його у клініці, але їхню зустріч варто називати не «секретною», а «приватною». Про це він написав у Twitter.

«Зустріч була, але не варто називати її «секретної». Швидше, приватна зустріч і розмова з сім'єю. Я дуже вдячний канцлеру Меркель за те, що вона відвідала мене в лікарні», – написав Навальний.

Як повідомляло німецьке видання Spiegel, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

До слова, 22 вересня на засіданні Генасамблеї ООН Макрон вимагав від Росії «швидких і бездоганних» пояснень щодо отруєння Навального.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Як відомо, Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального.

Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.