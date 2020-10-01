Кремль відповів на звинувачення Навального



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Навальний намагається «поставити себе на один рівень з главою держави», але «реальними конкурентами президента в політичній боротьбі є інші сили», - Пєсков

З Навальним «працює ЦРУ», - прессекретар Путіна

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, що з Олексієм Навальним працюють фахівці з ЦРУ США. Про це повідомляє телеканал Дождь.

«Не пацієнт (тобто, Навальний, - ред.) працює з західними спецслужбами, а західні спецслужби працюють з ним», – заявив Пєсков.

На його думку, «інструкції, які пацієнт отримує, очевидні».

Пєсков підкреслив, Кремль вважає, що звинувачення на адресу президента Росії є безпідставними і неприпустимими.

За його словами, використовуючи таку риторику, Навальний намагається «поставити себе на один рівень з главою держави», але «реальними конкурентами президента в політичній боротьбі є інші сили». Про кого саме йдеться, Пєсков не уточнив.

Як повідомлялося, відомий російський опозиціонер Олексій Навальний поклав відповідальність за його отруєння бойовою отруйною речовиною «Новачок» на президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляло німецьке видання Spiegel, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».