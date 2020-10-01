Навальний зробив заяву щодо його отруєння та звинуватив Путіна



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Олексій Навальний підкреслив, що не відчуває страху і має намір повернутися в Росію

Російський опозиціонер заявив, що у нього немає інших пояснень того, що сталося

Відомий російський опозиціонер Олексій Навальний поклав відповідальність за його отруєння бойовою отруйною речовиною «Новачок» на президента Росії Володимира Путіна.

«Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій того, що сталося», – сказав Навальний журналу Der Spiegel.

Повний текст інтерв'ю буде доступний для передплатників у електронній версії в четвер, 1 жовтня, з 10:00 за київським часом.

Російський політик наголосив, що не відчуває страху і має намір повернутися в Росію.

«Моє завдання тепер – залишатися безстрашним. І в мене немає страху!» – сказав він. Згадуючи про момент отруєння, Навальний розповів: «Ти не відчуваєш жодного болю, але знаєш, що вмираєш».

Як повідомляло німецьке видання Spiegel, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».



