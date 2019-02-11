Навчання Sea Breeze-2019 пройдуть у трьох областях України



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Фото: ukrinform.ua

Міжнародні українсько-американські навчання відбудуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях

В Одесі 11 лютого розпочалася головна конференція з планування українсько-американських навчань «Сі Бриз-2019», які відбудуться в трьох областях України. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«...Міжнародне навчання відбудеться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях», − йдеться у повідомленні.

За словами керівника навчання «Сі Бриз-2019» від української сторони, заступника командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи, протягом конференції буде остаточно уточнено навчальні завдання, опрацьовано проект сценарію та план навчання, підготовлено штаб керівництва до планування операцій відповідно до стандартів НАТО.

«В ході спільної роботи відбудеться узагальнення складу сил та засобів від Збройних Сил країн-учасниць і проведення рекогносцировки місць проведення навчання», ‒ підкреслив Неїжпапа.

Як зазначається, військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання за стандартами НАТО на морі, суходолі, у повітрі та під водою.

За задумом керівництва навчання, цьогорічні українсько-американські маневри серії «Сі Бриз» будуть багатофункціональними та корисними для його учасників, повідомляють в Міноборони.

Навчання «Сі Бриз» (Sea Breeze exercise) − багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до «Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин» між міністерствами оборони США та України. Метою навчань є покращення співпраці і координації між країнами чорноморського регіону, окрім РФ, відпрацювання маневрів у морі і на суходолі. За домовленістю, Україна надає військову і цивільну інфраструктуру чорноморського узбережжя, а США підтримують навчання фінансово, надають допомогу в техніці та обладнанні. Участь в навчаннях можуть брати не лише країни-члени НАТО, а й інші позаблокові країни.

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