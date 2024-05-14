Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення

Центр протидії дезінформації: Кремль готується до тривалої війни з Україною та НАТО

Кадрові перестановки в органах влади РФ свідчать, що всі заяви кремлівського диктатора про готовність до переговорів є лише намаганням ввести Україну та Захід в оману. Про це повідомив ЦПД у Facebook.

Так, пониження Миколи Патрушева, який вважався головним куратором силовиків, до статусу радника свідчить про певне невдоволення його результатами.

В свою чергу призначення економіста Бєлоусова керувати міноборони РФ означає, що Кремль планує вести довгу війну на виснаження, для чого необхідно нарощувати ВПК. В короткостроковій перспективі це б не мало сенсу, тому йдеться не лише про війну в Україні, а й про тривале протистояння НАТО.

На жаль, збереження крісла першого заступника голови АП РФ за Сергієм Кірієнком, який відповідає за російські ІПсО проти України, означає, що він таки має певні успіхи в інформаційно-психологічних операціях проти українців.

Центр протидії дезінформації прогнозує одночасно з активізацією РФ на фронті посилення російських ІПсО, націлених на внутрішню дестабілізацію в Україні та зрив мобілізації.

Нагадаємо, що новий міністр оборони РФ розповів про пріоритети на посаді. Зокрема, наступник Шойгу пообіцяв забезпечувати окупантів найсучаснішою технікою, артилерійськими боєприпасами та ракетами.

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.

До слова, заміна міністра оборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Білоусова є «ще одним свідченням відчаю» російського диктатора Володимира Путіна.