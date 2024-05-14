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Новий глава російського Міноборони розповів про пріоритети на посаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий глава російського Міноборони розповів про пріоритети на посаді
За словами Білоусова, одне з найважливіших завдань – забезпечення озброєнням російських окупантів у зоні так званої «спецоперації»
фото з відкритих джерел

Наступник Шойгу пообіцяв забезпечувати окупантів найсучаснішою технікою, артилерійськими боєприпасами та ракетами

Наступник Шойгу на пост міністра оборони РФ Андрій Білоусов заявив про необхідність підвищення ефективності виконання держоборонзамовлення – щоб повністю забезпечити весь бойовий склад усіма видами забезпечення. Про це повідомляє РФ «Риа Новости».

За словами Білоусова, одне з найважливіших завдань – забезпечення озброєнням російських угруповань військ у зоні так званої «спецоперації».

Зазначається, що йдеться про постачання найсучаснішої техніки, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет, особистого захисту, спецзв'язку, безпілотників, засобів РЕБ.

Кандидат на пост міністра додав, що «для попередження ЗСУ необхідно відпрацьовувати нові методи бойових дій».Метою в цій ситуації є комплектування Збройних сил РФ, однак про мобілізацію нібито не йдеться.

Нагадаємо, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. 

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.

До слова, заміна міністра оборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Білоусова є «ще одним свідченням відчаю» російського диктатора Володимира Путіна. 

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Теги: війна Міноборони РФ путін зброя окупанти Сергій Шойгу

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