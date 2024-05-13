ISW пояснив, чому Путін замінив Шойгу

Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки

Володимир Путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони РФ, для посилення підготовки до затяжної війни в України та, ймовірно, до майбутньої конфронтації з НАТО. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, такі перестановки після президентських «виборів» у Росії свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для підтримки затяжної війни в Україні і, можливо, підготовки до конфронтації з НАТО.

«Майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони Росії, що перебуває в скрутному становищі», – йдеться у звіті.

Зазначається, що інсайдерські джерела повідомляють про позитивні стосунки Білоусова з Путіним.

Експерти додають, що заміна Патрушева на Шойгу на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.

«Раніше Путін так само відсував своїх невдах-генералів, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою і обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді дозволяючи їм «спокутувати свою провину і повернутися на службу» до Путіна», – пише ISW.

Окрім звільнення Патрушева, Путін в основному перепризначив керівників основних російських служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.

Нагадаємо, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього.

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.