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США розповіли, яку хімічну зброю Росія застосовує в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США розповіли, яку хімічну зброю Росія застосовує в Україні
Росіяни продовжують використовувати проти українців на фронті хімічні речовини
фото із відкритих джерел

Окупанти застосовують проти ЗСУ небезпечну речовину під назвою хлорпікрин

Російська армія в Україні порушує міжнародну заборону використання хімічної зброї. Про це оголосив держдепартамент США. Як стверджує Держдеп, на полі бою окупанти застосовують проти українських солдатів хлорпікрин – задушливу та сльозогінну речовину, щодо якої діє заборона Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХВ).

Вперше застосований Німеччиною під час Першої світової війни хлорпікрин є рідиною, пари якої вражають шкіру та слизові оболонки, а у високих концентраціях викликають неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми.

Використання таких хімікатів російською армією не є «поодиноким епізодом» і, ймовірно, пов'язане з бажанням «вибити українські сили з укріплених позицій та досягти тактичних успіхів на полі бою», йдеться у заяві держдепартаменту.

У зв'язку з цим США запровадили санкції проти трьох російських держструктур, які, за американськими даними, пов'язані з програмами виробництва хімічної та біологічної зброї, оголосив держдепартамент. Це війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Міноборони РФ, ФГУП «Науково-дослідний інститут прикладної акустики» (НДІПА) та 48-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони.

Крім того, під санкції потрапили чотири компанії, які, за американськими даними, залучені до хімічного військового виробництва: московське НВО «Транском», ТОВ «Системи біологічного синтезу», ТОВ «ЛабСервіс», ТОВ «Технологічні системи та сервіс».

На фронті зростає тенденція застосування з боку окупантів небезпечних хімічних речовин. Про це повідомляє Командування Сил підтримки Збройних Сил України.Росіяни використовують безпілотні літальні апарати переважно зі скидом К-51 та РГ-ВО для доставки. ЗСУ за період з лютого 2023 року по березень 2024 року зафіксували 1412 випадків застосувань РФ боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

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Теги: росіяни Держдепартамент США Міноборони РФ армія Міноборони санкції росія

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