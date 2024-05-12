Шойгу йде у відставку: хто замінить його на посаді

Шойгу призначили новим головою Ради безпеки РФ

Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. Про це повідомляє Рада федерації РФ.

Відомо, що раніше Білоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра в попередньому уряді РФ.

Що відомо про нового міністра оборони РФ Андрія Білоусова?

Білоусов займався такими відомствами, як Мінекономрозвитку, Мінтранс, ФАС, Росакредитація. Він відповідав за питання розробки основних напрямів соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, регулювання фінансового ринку, корпоративного управління та банкрутства, експорту та зовнішньоекономічної діяльності, інститутів розвитку.

Згодом з'явилася інформація, що Шойгу призначили новим головою Ради безпеки РФ.

Нагадаємо, 24 квітня, Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Пізніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу своїм наказом усунув заарештованого Тимура Іванова з посади заступника міністра. Іванова, заарештованого у справі про хабар у особливо великих розмірах, підозрюють у допомозі фірмам, які безкоштовно робили йому ремонт, повідомив адвокат обвинуваченого Мурад Мусаєв.