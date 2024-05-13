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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Чого чекати від нового міністра оборони РФ Білоусова?

glavcom.ua
Новопризначений міністр оборонного відомства окупантів Андрій Білоусов

Про останні зміни в уряді країни-агресора

Новий міністр оборони, а до останнього перший віце-премʼєр Білоусов, де-факто пішов на підвищення. Його завдання – зменшити корупційні потоки і перенаправити вивільнені гроші в оборонне русло. Він точно розумніший і системніший за Шойгу, що гірше для нас. Але говорити про те, що завдяки новому міністру щось кардинально зміниться, навряд чи варто, хоча певний порядок буде наведено.

Окрім того, саме Білоусов має доповідати Путіну про проблеми з ВПК, які йдуть від Ростеха Чемезова. Іншими словами, піднявши Чемезова, Путін поставив поруч з  ним такого собі наглядача.

Щодо самого Білоусова, то він 1000% людина Путіна і буде орієнтуватися виключно на нього. У нього нема фігури номер два на яку б він орієнтувався.

Призначення Шойгу на місце Патрушева в Раду безпеки – це перетворення цього самого Радбезу в відстійник для збитих льотчиків. І також варто зазначити, що Білоусов, всі свої антикорупційні викриття буде робити тихо і без шуму.

Поки є інтрига з новою посадою для Патрушева, але вже зараз, обережно, можемо допустити, що він втратить (поступово втрачатиме) свій колосальний вплив на силовиків, який він до останнього мав. І тут виникає питання, а хто ж тоді стане куратором силовиків і чи взагалі існуватиме така посада. Цілком реально, що такої людини просто не буде і Путін спробує сам зайнятися цим питанням. Правда, він занадто лінивий, щоб робити цю рутинну роботу в щоденному режимі. А це не зможе не призвести до ряду провалів і конфліктів. Тому, поки за цим треба послідкувати.

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Теги: Міноборони РФ путінський режим війна Андрій Білоусов путін

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Вадим Денисенко

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