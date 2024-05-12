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Новий міністр оборони РФ: що про нього відомо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Новий міністр оборони РФ: що про нього відомо
Андрій Білоусов стане новим міністром оборони РФ
фото: Риа Новости

Андрій Білоусов був помічником російського диктатора Путіна

Путін запропонував призначити Андрія Білоусова новим міністром оборони РФ. Раніше Білоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра в попередньому уряді. «Главком» зібрав факти про нового очільника Міноборони Росії.

Народився Андрій Білоусов 17 березня 1959 року в сім'ї радянського економіста Рема Білоусова. У 1981 році закінчив економічний факультет Московського державного університету імені Ломоносова.

Із 1981 до 1986 він року працював у Центральному економіко-математичному інституті АН СРСР.

Із 1999 року входив до складу колегії міністерства економіки РФ. Консультував прем'єрів РФ: Євгена Примакова, Сергія Степашина, Михайла Касьянова і Михайла Фрадкова (з Касьяновим і Фрадковим працював у статусі позаштатного радника).

З 2000 по 2006 рік був генеральним директором Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, а з 2006 по 2008 рік – заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Германа Грефа.

У 2008 році Путін призначив його директором департаменту економіки і фінансів уряду. З 2012 по 2013 рік обіймав посаду міністра економічного розвитку.

Із 2013 до 2020 року Андрій Білоусов був помічником російського диктатора Путіна. А 21 січня 2020 року призначений першим заступником голови уряду РФ в уряді Михайла Мішустіна.

Білоусов із 2022 року перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав.

У Білоусова немає військового досвіду. Рішення Путіна призначити главою міноборони цивільну людину прессекретар диктатора Дмитро Пєсков пояснив необхідністю відкрити міністерство «для інновацій і передових ідей». За його словами, «важливо вписати економіку силового блоку в економіку РФ, щоб вона відповідала динаміці моменту».

Очікується, що Рада Федерації розгляне кандидатуру Білоусова на посаду міністра оборони РФ 13-14 травня.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева. Зазначається, що Патрушева звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу.

На це місце призначений Сергій Шойгу, кандидатуру якого Путін не став подавати на посаду міністра оборони, запропонувавши замість нього віцепремʼєра уряду РФ Андрія Білоусова.

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Теги: Міноборони РФ Сергій Шойгу Андрій Білоус росія

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