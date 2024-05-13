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Держдеп США відреагував на заміну Шойгу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Держдеп США відреагував на заміну Шойгу
Заміна Шойгу на Білоусова є «ще одним свідченням відчаю Путіна у спробах продовжувати війну проти України»
фото з відкритих джерел

Замінивши Шойгу на економіста Андрія Білоусова, Путін хоче підготувати свою країну до економічної війни

Заміна міністра оборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Білоусова є «ще одним свідченням відчаю» російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив представник Державного департаменту США Ведант Пател, пише Reuters.

«З нашої точки зору, це ще одне свідчення відчаю Путіна у спробах продовжувати свою агресивну війну проти України. Незважаючи на те, що це не лише значне виснаження російської економіки та великі втрати російських військ, які, за деякими оцінками, сягають 315 тисяч осіб», – зазначив Ведант Пател.

За його словами, замінивши Шойгу на економіста Андрія Білоусова, Путін хоче підготувати свою країну до економічної війни і намагається краще використовувати оборонний бюджет.

«Мобілізація Кремля на агресивну війну проти України призвела до того, що багато родин у Росії постраждали від неї. Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Путін міг би закінчити її, вивівши свої війська з України, замість того, щоб продовжувати щодня спостерігати за жорстокими атаками», – заявив речник Держдепу США, коментуючи повідомлення про перестановки у Кремлі. 

Нагадаємо, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. 

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.

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Теги: Андрій Білоусов путінський режим Сергій Шойгу путін росія

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