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Міноборони РФ запевняє, що літак Ту-22М3 впав, бо мав «технічну несправність»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Міноборони РФ запевняє, що літак Ту-22М3 впав, бо мав «технічну несправність»
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ не хоче визнавати факт збиття свого літака українськими військовими

Сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Другий літак змушений був розвернутися.

Як повідомили у ворожому міністерстві оборони РФ,  Ту-22М3 повітряно-космічних сил Росії (ПКС РФ) «зазнав аварії в Ставропольському краї після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування». Про це міноборони РФ повідомили пропагандистському «РИА-Новости».

«Льотчики катапультувалися, три члени екіпажу евакуйовано групою пошуку та рятування, наразі триває пошук одного льотчика. Боєкомплекту на борту не було, літак упав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає», – кажуть пропагандисти. 

За попередніми даними міноборони РФ, причиною аварії стала «технічна несправність», - пише «РИА-Новости».

Нагадаємо, як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.  

«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території», – зазначив Олещук.

Як відомо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22м3.

Читайте також: «Другий літак змушений був розвернутися»: ГУР про збиття російського Ту-22М3

Повітряні сили ЗСУ назвали збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 у Ставропольському краї своєрідною «вендетою» за масовану атаку по Україні в ніч проти 19 квітня. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі «Радіо Свобода».

«Це була свого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри після того, як Росія атакувала Україну. Це вперше, коли Повітряні сили спільно з нашими партнерами, з ГУРом, змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації», – сказав спікер.

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Крім того, він додав, що вперше вдалось збити ще і дві ракети Х-22, які випустив цей бомбардувальник.

Нагадаємо,  Дніпропетровська область у ніч на 19 квітня була атакована російськими військами, лише за ранок збили 9 ракет, ще дві – уночі, але є і влучання. Пошкоджено два інфраструктурні об'єкти та підприємство у Павлограді, є руйнування і жертви у Синельниковому, будинки на Нікопольщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Згодом Лисак повідомив, що у Дніпропетровській області в результаті атаки РФ загинули восьмеро людей, у тому числі двоє дітей, і ще 25 отримали поранення.

Теги: росія Міноборони Свобода радіо обстріл Міноборони РФ літак поранення аеродром

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