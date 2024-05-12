Шойгу отримав посаду Патрушева

Шойгу замінить Миколу Патрушева, який перебував на посаді 16 років

Путін знайшов Шойгу нову роботу

Володимир Путін призначив Сергія Шойгу секретарем Ради безпеки РФ замість Миколи Патрушева. Про це повідомляє російське інформаційне агентство Тасс.

Президент Росії Володимир Путін зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева. Зазначається, що Патрушева звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Микола Патрушев перебував на своїй посаді рівно 16 років – він був призначений ще президентом РФ Дмитром Медведєвим 12 травня 2008 року. До цього він з 1999 року очолював ФСБ.

На це місце призначений Сергій Шойгу, кандидатуру якого Путін не став подавати на посаду міністра оборони, запропонувавши замість нього віцепремʼєра уряду РФ Андрія Білоусова.

Стало відомо, що Шойгу буде курувати роботу Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ.

Нагадаємо, Сергія Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, замінить Андрій Білоусов. Відомо, що раніше Білоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра в попередньому уряді РФ.

До слова, 24 квітня, Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Пізніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу своїм наказом усунув заарештованого Тимура Іванова з посади заступника міністра. Іванова, заарештованого у справі про хабар у особливо великих розмірах, підозрюють у допомозі фірмам, які безкоштовно робили йому ремонт, повідомив адвокат обвинуваченого Мурад Мусаєв.