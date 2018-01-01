Навіщо Путін віддає Україні військову техніку з Криму? (прес-конференція)

Військові експерти на прес-конференції у «Главкомі» проаналізують заяву президента РФ щодо передачі військової техніки Україні з окупованого Криму

У понеділок, 15 січня, об 11:30 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Навіщо Путін віддає Україні військову техніку з Криму?». Запрошені гості: Ігор Кабаненко, президент компанії UA.RPA, адмірал Військово-Морських Сил ЗСУ, колишній заступник головнокомандувача ВМС ЗСУ та радник-посланник Місії



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Росія хоче повернути Україні військову техніку з окупованого Криму

Військові експерти на прес-конференції у «Главкомі» проаналізують заяву президента РФ щодо передачі військової техніки Україні з окупованого Криму

У понеділок, 15 січня, об 11:30 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Навіщо Путін віддає Україні військову техніку з Криму?».

Запрошені гості:

Ігор Кабаненко, президент компанії UA.RPA, адмірал Військово-Морських Сил ЗСУ, колишній заступник головнокомандувача ВМС ЗСУ та радник-посланник Місії України при НАТО;

Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії, роззброєння з міжнародних питань.

Вони проаналізують заяву президента РФ щодо передачі військової техніки Україні з окупованого Криму, навіщо запрошують українських військових, що стоїть за цим планом, яка саме техніка та кораблі залишилися у Криму і в якому вони стані, а також як повинна реагувати Україна на таку пропозицію Путіна.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку.

Командувач ВМС України розповів, яку техніку з Криму Росія хоче передати Україні.

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко різко розкритикувала заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час окупації Криму.