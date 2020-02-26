  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найбільші авіакомпанії ЄС відправляють працівників у відпустку через коронавірус

    • Розсилка
    KLM закрила маршрути в Китай до кінця березня - Найбільші авіакомпанії ЄС відправляють працівників у відпустку через коронавірус
    KLM закрила маршрути в Китай до кінця березня

    Персоналу запропонували взяти вихідні дні, щоб скоротити витрати компанії

    Німецька авіакомпанія Lufthansa і нідерландський перевізник KLM оголосили, що знизять витрати, зокрема, скоротять бюджет і заморозять найм, щоб зменшити вплив коронавірусу на їх бізнес.

    Про це повідомляє Reuters.

    KLM скоротить найм нових співробітників і зовнішніх консультантів, затримає нові ІТ-проєкти і плани з оновлення офісів, а також значно скоротить витрати на відрядження.

    «Вплив (вірусу) на доходи KLM буде дуже значним і він лише частково зменшиться за рахунок нижчих витрат і нижчої ціни на паливо», - сказав фінансовий директор компанії Ерік Свелгайм про наслідки коронавірусу.

    Персоналу запропонували взяти вихідні дні, щоб скоротити витрати компанії, оскільки частота рейсів і далі страждає від скорочення авіаперельотів.

    KLM закрила маршрути в Китай до кінця березня. Як повідомлялось, материнська компанія Air France-KLM очікує втратити до 200 млн євро прибутку через коронавірус.

    Рентабельність нідерландської авіакомпанії впала з 10% до 7,7% в минулому році, а операційний прибуток впав на 22% до 853 мільйонів євро.

    Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa в середу оголосила про програму скорочення витрат, включаючи призупинення набору нових співробітників.

    Lufthansa також запропонувала працівникам неоплачувану відпустку та розглядає розширення варіантів роботи на неповний робочий день у контексті колективних договорів.

    вихідні ЄС економіка бюджет Китай бізнес туризм ціни літак авіаперевезення мандрівка авіарейс коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ