  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог (фото)

    • Розсилка
    В аеропорту &laquo;Київ&raquo; рейси з Італії перевіряє лікар-епідеміолог - В аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог (фото)
    В аеропорту «Київ» рейси з Італії перевіряє лікар-епідеміолог
    Фото: Kyiv Sikorsky Airport

    В усіх пасажирів авіарейсів із Італії перевіряють температуру

    В міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського рейси з Італії перевіряє лікар-епідеміолог, щоб запобігти потраплянню коронавірусу Сovid-2019 на територію України.

    Про це повідомляє аеропорт «Київ» у Facebook.

    «У зв’язку зі спалахом інфекції, викликаної коронавірусом Сovid-2019 в окремих районах Італії, рейси, які прибувають до аеропорту «Київ» з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, що прибувають», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що здійснюється вимірювання температури пірометром - приладом для безконтактного вимірювання температури.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    В аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог (фото)
    В аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог (фото)
    В аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог (фото)
    В аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог (фото)
    В аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог (фото)
    В аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог (фото)

    Крім того, в пресслужбі аеропорту «Київ» уточнили, що кожного дня на летовище прибуває один рейс з Рима, пише Укрінформ.

    Як відомо, напередодні уряд ухвалив рішення про проведення температурного скринінгу людей, які прибувають до аеропортів України та в’їжджають через контрольно-пропускні пункти, щоб запобігти потраплянню нового коронавірусу на територію України.

    Також названо міста Італії, де запровадили карантин.

    Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

    Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

    Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

    Крім того 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції
    Київ Італія лікар аеропорт Аеропорт Київ карантин авіарейс коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ