В аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог (фото)



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В аеропорту «Київ» рейси з Італії перевіряє лікар-епідеміолог Фото: Kyiv Sikorsky Airport

В усіх пасажирів авіарейсів із Італії перевіряють температуру

В міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського рейси з Італії перевіряє лікар-епідеміолог, щоб запобігти потраплянню коронавірусу Сovid-2019 на територію України.

Про це повідомляє аеропорт «Київ» у Facebook.

«У зв’язку зі спалахом інфекції, викликаної коронавірусом Сovid-2019 в окремих районах Італії, рейси, які прибувають до аеропорту «Київ» з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, що прибувають», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що здійснюється вимірювання температури пірометром - приладом для безконтактного вимірювання температури.

Крім того, в пресслужбі аеропорту «Київ» уточнили, що кожного дня на летовище прибуває один рейс з Рима, пише Укрінформ.

Як відомо, напередодні уряд ухвалив рішення про проведення температурного скринінгу людей, які прибувають до аеропортів України та в’їжджають через контрольно-пропускні пункти, щоб запобігти потраплянню нового коронавірусу на територію України.

Також названо міста Італії, де запровадили карантин.

Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

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