Найєм обурений тим, що адвокати підозрюваних у його побитті спекулюють на етнічній приналежності учасників конфлікту

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Народний депутат Мустафа Найєм

Найєм та його захисники збираються подавати скаргу в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області

Народний депутат Мустафа Найєм прокоментував дії сторони захисту підозрюваних у побитті політика.

«Я не розумію, навіщо вони роздмухують питання етнічності, я вважаю, що це неприпустимо». – каже Мустафа Найєм.

Як відомо, особи, які вчинили напад та побиття політика за своєю національністю є чеченцями, а сам Найєм має пуштунське походження. Мустафа Найєм повідомив «Главкому», що у зв’язку з такими діями протилежної сторони його захисники збираються подавати скаргу в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області з приводу порушення адвокатської етики

«Я думаю, що ці хлопці не можуть представляти чеченський народ взагалі, але вони громадяни України та Російської Федерації, які себе так поводять в етнічній площині, і це неправильно» - коментує Найєм.

Раніше повідомлялося, що Найєм поскаржився на постійні погрози після нападу.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що адвокат Олег Іщенко, котрий представляє інтереси ВГО «Діаспора чеченського народу», вважає, що нардеп Найєм нагнітає істерію, яка ніяк не сприяє встановленню істини у справі про побиття політика в Києві групою людей. Крім того, він вважає, що нардеп сам спровокував конфлікт, коли йому «треба було просто проїхати мимо».

Як повідомляв «Главком», 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саітов Ахмет, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Магомеда-Аміна Саітова. Згодом його затримали у Баку.