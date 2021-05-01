Найкращі посольства. Які дипломати зробили найбільше для України в 2020 році

Бартош Ян Ціхоцкі підтримує стратегічне партнерство між Україною та Польщею в Києві

Торік завдяки українським дипломатам в Україну повернулося 250 тисяч людей

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ян Ціхоцкі та Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Андрій Мельник очолили «Рейтинг публічної дипломатії», складений Інститутом світової політики.

«Хочемо відзначити успішну роботу українських дипломатів у різних точках світу. Після запровадження карантинних обмежень вони доклали чимало зусиль для повернення на Батьківщину наших співгромадян. Загальна кількість тих, кому допомогли повернутися на рідну землю, перевищила 250 тисяч людей», – йдеться в повідомленні.

У складанні рейтингу експерти спиралися в оцінках діяльності дипломатичних представництв на інформацію з їхніх офіційних сайтів. Також створили спеціальну шкалу оцінювання, у якій враховували візити очільників держав, керівництва їх парламентів та урядів, економічні та політичні контакти, діалог із діаспорою.

Отож Бартош Ян Ціхоцкі очолив рейтинг «Іноземних дипломатичних представництв в Україні». Він підтримує стратегічне партнерство між Україною та Польщею в Києві. Зокрема Ціхоцький разом із групою колег двічі відвідував зону ООС у 2020 році, кульмінацією його роботи минулого року став масштабний візит Президента Республіки Польща Анджея Дуди в Україну.

На другому місці тимчасова повірена в справах – Крістіна Квін. Вона веде активний діалог із представниками влади та опозиції, підтримуючи тезу про стратегічне партнерство двох держав.

Трійку лідерів замикає Посольство Республіки Албанії в Україні на чолі із почесним консулом Шахіном Омаровим. Розвиток економічних відносин, транзит досвіду євроатлантичної інтеграції є предметами інтенсивного діалогу між Києвом та Тираною, де у 2020 році відкрилося посольство України в Албанії. Торік Україну відвідав чинний на той момент голова ОБСЄ та прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Албанії Енді Рама.

У рейтингу «Дипломатичні представництва України за кордоном» на першому місці Посольство України у Федеративній Республіці Німеччині на чолі з Андрієм Мельником. Він неодноразово доводив позицію України з ключових питань двосторонніх відносин у місцевих медіа. У Берліні до нього прислухаються, і це сприятливо впливає на двосторонні відносини.

Другу сходинку посідає Посольство України у Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн на чолі із Надзвичайним і Повноважним Послом Артемом Рибченком.

«Країна, яка стала символом стабільності та виваженості, у 2020 році опинилася серед пріоритетів для представників української влади. Світовий економічний форум у Давосі, візити голови Верховної Ради та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби продемонстрували зацікавленість у підвищенні інтенсивності діалогу України та Швейцарії», – йдеться у повідомленні.

На третьому місці – Посольство України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії на чолі із Надзвичайним і Повноважним Послом Вадимом Пристайком.

Візит української делегації до Лондона, підписання Угоди про політичне співробітницво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство продемонстрували, що після Brexit відносини між Києвом та Лондоном мають усі шанси отримати потужний імпульс для розвитку. Досвід Вадима Пристайка в розвитку двосторонніх взаємин не буде зайвим.

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