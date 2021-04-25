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    Російське посольство брутально відреагувало на висилку російських дипломатів з країн Балтії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посольство Росії відзначилося хамством і викликало ажіотаж в мережі - Російське посольство брутально відреагувало на висилку російських дипломатів з країн Балтії

    Посольство Росії відзначилося хамством і викликало ажіотаж в мережі

    Користувачі мережі моментально відреагували на такий випад з боку російського посольства

    Посольство РФ в Республіці Білорусь по-хамськи відреагувало на інформацію щодо висилки російських дипломатів із Латвії, Литви та Естонії.

    В офіційному Twitter дипломатична установа опублікувала хештег SmallDickEnergy. Повідомлення стало відповіддю на пост міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, в якому дипломат написав, що його країна вирішила проявити солідарність із Чехією і вислати двох співробітників посольства РФ за «діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом».

    «#Smalldipenergy or #smalldickenergy – вибір ваш», – написали в посольстві.

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    Варто зазначити, що фразу «small dick energy» можна перевести як «енергія маленького члена». Її використовують стосовно людей, які демонструють самовпевненість, але нічим не можуть похвалитися.

    Користувачі мережі переважно розкритикували відповідь посольства РФ в Білорусі.

    «Жалюгідне тупе бидло. Що «президент», що «дипломати», – написав користувач Roe Slaan.

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    Зі свого боку користувач Politikerleden зазначив, що РФ занадто часто «думає про члени».

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    Інші користувачі опублікували скріншот твіта російського посольства і підписали його так: «Гопники захопили російське посольство, вся суть російської дипломатії».

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    Як повідомлялося. 22 квітня, Литва готова вислати російських дипломатів слідом за Чехією.

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    Теги: Білорусь Росія посольство Литва
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