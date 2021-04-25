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    Визнання геноциду вірмен. Посольство і консульства США в Туреччині тимчасово закриють

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    Визнання геноциду вірмен. Посольство і консульства США в Туреччині тимчасово закриють

    Дипломатичні відомства не працюватимуть 26-27 квітня в рамках запобіжних заходів

    Американські посольства і консульства в Туреччині оголосили про призупинення своєї діяльності. Це сталося після визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен в Османській імперії. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Туреччині.

    Дипломатичні відомства не працюватимуть 26-27 квітня в рамках запобіжних заходів.

    Так, посольство США в Анкарі, Генеральне консульство США в Стамбулі, Консульство США в Адані і консульське агентство в Ізмірі не працюватимуть на видачу громадянам США віз і звичайних послуг.

    Якщо американцям екстрено буде потрібно надання послуг відомствами, то їм порадили зв'язатися з найближчим консульським відділом.

    Дипломати порекомендували уникати територій навколо урядових будівель США і дотримуватися запобіжних заходів в місцях збору американців та інших іноземців.

    Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

    Туреччина відреагувала на офіційне визнання США геноцидом масових вбивств вірмен в Османській імперії у 1915 році. МЗС Туреччини засудило визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен.

    Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

    Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

    Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.

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    Теги: Туреччина МЗС США міністр геноцид посольство президент Сенат США
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