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    «Зелений перехід». Вітренко розповів про домовленості між Німеччиною та Україною

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    &laquo;Україна прагне здійснювати &laquo;Зелений енергетичний перехід&raquo; - «Зелений перехід». Вітренко розповів про домовленості між Німеччиною та Україною
    «Україна прагне здійснювати «Зелений енергетичний перехід»
    Фото з відкритих джерел

    Вітренко оприлюднив кілька ключових позицій

    Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на сторінці у Facebook розповів про результати діалогу між Німеччиною та Україною.

    «Україна прагне здійснювати «Зелений перехід», так само як і Європейський Союз», – наголосив Вітренко.

    Він додав, що через 15-20 років це може призвести до того, що як Україна, так і Європа буде використовувати суттєво менше природного газу – внаслідок підвищення рівня енергоефективності, переходу на відновлювальні джерела енергії, використання «зеленого водню» як носія енергії.

    Вітренко оприлюднив кілька ключових позицій.

    «Ми обговорили з німецькими колегами можливість для України інтегруватися у водневу економіку, яку створюватиме Європейський Союз. Україна має значний потенціал для виробництва «зеленого водню» і його експорту в Німеччину, в чому зацікавлена сама Німеччина».

    «Ми плануємо стратегічне партнерство з Німеччиною на цьому шляху, і ми обговорили з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що НАК, як національна компанія, може бути основним драйвером цього процесу».

    «Ми розуміємо, що потрібні не декларації, і не карго-культи. Потрібні пілотні проєкти, зокрема з німецьким компаніями, і далі масштабування. Про це ми конструктивно поговорили і намітили наступні кроки вже найближчим часом».

    «Ми знайшли порозуміння щодо того, що перспективи стратегічного партнерства, які дозволять нам кардинально змінити ситуацію через 15-20 років, не знімають поточні питання гарантування безпеки України, зокрема енергетичної та економічної».

    Вітренко наголосив і на тому, що детально було обговорено загрозливе для України питання щодо проєкту «Північний потік-2».

    Подальші обговорення відбуватимуться на експертному рівні, у широкому форматі.

    Додамо, що зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель тривала понад чотири години.

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    Теги: Німеччина Україна Юрій Вітренко
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    «Зелений перехід». Вітренко розповів про домовленості між Німеччиною та Україною