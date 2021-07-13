«Зелений перехід». Вітренко розповів про домовленості між Німеччиною та Україною

Вітренко оприлюднив кілька ключових позицій

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на сторінці у Facebook розповів про результати діалогу між Німеччиною та Україною.

«Україна прагне здійснювати «Зелений перехід», так само як і Європейський Союз», – наголосив Вітренко.

Він додав, що через 15-20 років це може призвести до того, що як Україна, так і Європа буде використовувати суттєво менше природного газу – внаслідок підвищення рівня енергоефективності, переходу на відновлювальні джерела енергії, використання «зеленого водню» як носія енергії.

Вітренко оприлюднив кілька ключових позицій.

«Ми обговорили з німецькими колегами можливість для України інтегруватися у водневу економіку, яку створюватиме Європейський Союз. Україна має значний потенціал для виробництва «зеленого водню» і його експорту в Німеччину, в чому зацікавлена сама Німеччина».

«Ми плануємо стратегічне партнерство з Німеччиною на цьому шляху, і ми обговорили з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що НАК, як національна компанія, може бути основним драйвером цього процесу».

«Ми розуміємо, що потрібні не декларації, і не карго-культи. Потрібні пілотні проєкти, зокрема з німецьким компаніями, і далі масштабування. Про це ми конструктивно поговорили і намітили наступні кроки вже найближчим часом».

«Ми знайшли порозуміння щодо того, що перспективи стратегічного партнерства, які дозволять нам кардинально змінити ситуацію через 15-20 років, не знімають поточні питання гарантування безпеки України, зокрема енергетичної та економічної».

Вітренко наголосив і на тому, що детально було обговорено загрозливе для України питання щодо проєкту «Північний потік-2».

Подальші обговорення відбуватимуться на експертному рівні, у широкому форматі.

Додамо, що зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель тривала понад чотири години.

Читайте також: