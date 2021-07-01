Вітренко не здається. Глава «Нафтогазу» піде до суду через новий припис НАЗК

«Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику і в чиїх інтересах це відбувається?», заявив Вітренко

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що новий припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо розірвання з ним контракту суперечить законодавству та буде оскаржений в суді. Заяву Вітренка цитує пресслужба «Нафтогазу».

«Згідно із чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення, як припис, не передбачено у разі застосування статей 26 та 67 Закону України «Про запобігання корупції». Законом України «Про запобігання корупції» у частині 2 статті 26 передбачено, що порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті в частині обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору», – зазначив очільник «Нафтогазу»

Згідно з повідомленням, у разі виявлення порушень, передбачених частиною першою статті 26 закону «Про запобігання корупції», НАЗК має звернутися до суду для припинення трудового договору чи контракту та визнання правочину недійсним.

«Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, автором якого є вони самі?» - відреагував Вітренко на припис НАЗК.

Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

До цього 14 червня НАЗК унаслідок моніторингу додержання законодавства про запобігання конфлікту інтересів виявило порушення в діяльності колишнього заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, який наразі обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У зв’язку з цим НАЗК внесло припис Кабміну.

В антикорупційному відомстві додали, що для того, щоби виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК «Нафтогаз України» загалом не потрібно жодних приписів. Однак, коли закон не виконується, то НАЗК зобов’язане реагувати на такі порушення.