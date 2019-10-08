НАЗК внесло припис ректору одного з київських вишів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ректор Київського національного торговельно-економічного університету Анатолій Мазаракі Фото: knute.edu.ua

Припис стосується порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону ректорові Київського національного торговельно-економічного університету Анатолію Мазаракі стосовно підлеглого директора. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Зазначається, що директор Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ Капіталіна Гурова протягом майже двох років з моменту призначення на посаду не вживала заходів щодо передачі в управління іншим особам належних їй корпоративних прав ТОВ «Лейк», ТОВ «Сівелір-Агро» та ТОВ «МФК-Перспектива». Після призначення на посаду, перебування на якій зумовлює необхідність дотримання вимог статті 36 Закону України «Про запобігання корупції», відведено 30 днів для передачі корпоративних прав в управління іншій особі.

«Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає провести службове розслідування для виявлення причин та умов, що призвели до невиконання Капіталіною Гуровою вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав, а також розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності», – йдеться у повідомленні.

У відомстві відзначили, що припис Національного агентства є обов’язковим до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.