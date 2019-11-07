НАЗК посилить співпрацю з громадськими організаціями у питаннях антикорупційної політики
Наталія Новак запропонувала представникам громадського сектору брати активну участь у роботі над проєктом Антикорупційної стратегії та Державної програми з виконання Антикорупційної стратегії
Національне агентство з питань запобігання корупції посилить співпрацю з громадськими організаціями у питаннях реалізації та моніторингу антикорупційної політики. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Керівник НАЗК Наталія Новак зустрілась з представниками Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.
З метою реалізації повноважень Національного агентства щодо формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики Наталія Новак запропонувала представникам громадського сектору брати активну участь у роботі над проєктами документів, зокрема проєктом Антикорупційної стратегії та Державної програми з виконання Антикорупційної стратегії.
«Національне агентство буде посилювати співпрацю з громадським сектором. Особливо це стосується спільної роботи з розроблення нормативно-правових актів щодо формування та реалізації антикорупційної політики, обговорення проблемних питань», – заявила Новак.
Як повідомлялось, у жовтні 2019 року Нацагентство із боротьби з корупцією зафіксувало ознаки 104 порушення антикорупційного законодавства.