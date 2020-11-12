Конституційна криза вирішиться протягом найближчих двох тижнів – Веніславський

Офіс президента розраховує на «гарний результат» вже найближчим часом

Представник президента у КС Федір Веніславський вважає, що Володимир Зеленський має рацію пропонуючи розігнати цей склад суду. Про це Веніславський заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Він продемонстрував свою рішучість і тверду волю. І, до речі, багато у суспільстві навіть відомих фахівців у галузі конституційного права, з різних точок України, розуміючи, що є певні питання до правової чистоти, мені телефонували і говорили: «Правильно президент вирішив: треба цей Конституційний суд ганебний розганяти...Вирішити цю кризу, я думаю, нам вдасться протягом найближчих двох тижнів. Думаю, ми вже матимемо гарний результат», – сказав він.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

Президент Володимир Зеленський запропонував законопроект, який передбачає повне оновлення КС. Антикорупційний комітет відмовився розглядати пропозицію президента, назвавши її антиконституційною. Комітет підтримав законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, який пропонує врегулювати кризу без розпуску суду.

3 листопада ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого звинувачували в недостовірному декларуванні.

5 листопада ВАКС закрив справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо брехні у е-декларації.

12 листопада ВАКС закрив справи проти колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна та голови Дружківського міського суду Геннадія Молібога.

Всі ці справи були закриті через рішення Конституційного суду скасувати е-декларування.