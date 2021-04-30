УЄФА вирішив боротися з образами і оголосив бойкот соцмережам

З 30 квітня в інтернеті призупинили роботу акаунти організації

УЄФА приєднався до представників англійського футболу, включаючи Футбольну асоціацію Англії та Прем'єр-лігу, і призупинив роботу своїх акаунтів у соціальних мережах. Мовчання на платформах триватиме до понеділка, 3 травня. Мета акції – виявити солідарність в боротьбі з образами в інтернеті.

Президент УЄФА Александер Чеферін беззастережно підтримав ініціативу. Він заявив, що необхідно вжити заходів, щоб зупинити поширення в інтернеті образ і ненависті, спрямованої на гравців і інших членів футбольної спільноти.

«Були випадки образ як на полі, так і в соціальних мережах. Це неприйнятно. Треба зупинити це за допомогою державної влади, законодавчих органів і гігантів соціальних мереж. Дозволяти культурі ненависті безкарно рости – це небезпечно, дуже небезпечно не тільки для футболу, але і для суспільства в цілому, – наводить слова Чеферіна сайт УЄФА. – Я закликаю всіх – гравців, клуби і національні асоціації – подавати офіційні скарги, коли футболісти, тренери, судді або офіційні особи стають жертвами неприйнятних твітів або повідомлень. Досить терпіти цих боягузів, які ховаються за анонімністю, щоб викидати отруйну ідеологію».

Першим клубом, який вдався до такої акції на початку квітня, став представник англійського Чемпіоншипу «Свонзі».