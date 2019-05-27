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    Київ придбає 40 сучасних модульних трамвайних вагонів

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    Київ придбає 40 сучасних модульних трамвайних вагонів

    Трамваї будуть закуплені за кошти ЄБРР

    На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати підтримали проект Угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо оновлення трамвайного парку столиці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

    У мерії кажуть: зношеність вагонів Києва становить 89%. Тому сьогодні таке рішення на часі.

    «Нормативний строк використання трамвайних вагонів складає 15 років, а фактично, більшість з них експлуатуються удвічі довше. Тому й виникла потреба в оновлені трамвайного парку. В рамках запропонованої Угоди передбачається, що ЄБРР може профінансувати до 60 мільйонів євро. За ці кошти «Київпастранс» має придбати 40 сучасних модульних трамвайних вагонів довжиною 30-34 метри», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

    Також у рамках Угоди планується спрямувати ще 10 мільйонів євро на комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа».

    Раніше наміри про відповідну співпрацю з ЄБРР були підтримані депутатами Київради на одному із засідань.

    Столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів метро на загальну суму до 50 мільйонів євро.

    Нагадаємо, 4 квітня між комунальним підприємством «Київпастранс» та львівським спільним німецько-українським підприємством «Електротранс» було укладено договір на поставку 10 трамваїв «Електрон T5B641».

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