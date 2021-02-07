Обмеження та вимоги: у водійських посвідченнях з’являться нові позначки

Позначки будуть вказувати на обов'язок водія користуватися окулярами, контактними лінзами, пов'язкою на оці, слуховим апаратом або протезом кінцівки

У посвідченнях будуть вказувати обмеження, накладені на водія

В Україні у водійських посвідченнях з'являться нові позначки.

Про це повідомив експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв у Facebook.

Зазначається, що позначки будуть вказувати на обов'язок водія користуватися окулярами, контактними лінзами, пов'язкою на оці, слуховим апаратом або протезом кінцівки.

Крім цього, в посвідченнях будуть вказувати необхідні конструктивні особливості для транспортного засобу та обмеження для водія.

У перелік обмежень входять: