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    Обмеження та вимоги: у водійських посвідченнях з’являться нові позначки

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    Позначки будуть вказувати на обов'язок водія користуватися окулярами, контактними лінзами, пов'язкою на оці, слуховим апаратом або протезом кінцівки - Обмеження та вимоги: у водійських посвідченнях з’являться нові позначки
    Позначки будуть вказувати на обов'язок водія користуватися окулярами, контактними лінзами, пов'язкою на оці, слуховим апаратом або протезом кінцівки

    У посвідченнях будуть вказувати обмеження, накладені на водія

    В Україні у водійських посвідченнях з'являться нові позначки.

    Про це повідомив експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв у Facebook.

    Зазначається, що позначки будуть вказувати на обов'язок водія користуватися окулярами, контактними лінзами, пов'язкою на оці, слуховим апаратом або протезом кінцівки.

    Крім цього, в посвідченнях будуть вказувати необхідні конструктивні особливості для транспортного засобу та обмеження для водія.

    У перелік обмежень входять:

    • управління тільки в денні години,
    • тільки в межах певного кілометражу від місця проживання власника або тільки в межах міста/регіону,
    • керування транспортним засобом без пасажирів,
    • допустима швидкість,
    • супровід власника посвідчення водія,
    • без причепа,
    • заборона управління на автомагістралях,
    • заборона управління під впливом алкоголю,
    • тільки керування транспортними засобами, які обладнані алкозамки.
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    Теги: ПДР дорожній рух
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