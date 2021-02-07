Обмеження та вимоги: у водійських посвідченнях з’являться нові позначки
У посвідченнях будуть вказувати обмеження, накладені на водія
В Україні у водійських посвідченнях з'являться нові позначки.
Про це повідомив експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв у Facebook.
Зазначається, що позначки будуть вказувати на обов'язок водія користуватися окулярами, контактними лінзами, пов'язкою на оці, слуховим апаратом або протезом кінцівки.
Крім цього, в посвідченнях будуть вказувати необхідні конструктивні особливості для транспортного засобу та обмеження для водія.
У перелік обмежень входять:
- управління тільки в денні години,
- тільки в межах певного кілометражу від місця проживання власника або тільки в межах міста/регіону,
- керування транспортним засобом без пасажирів,
- допустима швидкість,
- супровід власника посвідчення водія,
- без причепа,
- заборона управління на автомагістралях,
- заборона управління під впливом алкоголю,
- тільки керування транспортними засобами, які обладнані алкозамки.