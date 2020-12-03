Понад тисяча порушень в день: у Києві запустили камеру фіксації ПДР з новою функцією

У Києві в тестовому режимі запустили камеру з розширеними функціями

Функції камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) розширені.

Про це повідомив у Facebook глава Державного агентства інфраструктурних проєктів Кирило Хомяков.

За його словами, у Києві в тестовому режимі запустили камеру, яка фіксує перетин смуги громадського транспорту.

«За день – понад 1000 порушень. Тепер водії не будуть оминатимуть затори смугою громадського транспорту», – зазначив Хомяков.

До слова, юристи нагадали, хто не може бути свідком порушення правил дорожнього руху.