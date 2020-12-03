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    Понад тисяча порушень в день: у Києві запустили камеру фіксації ПДР з новою функцією

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    Камера&nbsp;фіксує перетин смуги громадського транспорту - Понад тисяча порушень в день: у Києві запустили камеру фіксації ПДР з новою функцією
    Камера фіксує перетин смуги громадського транспорту

    У Києві в тестовому режимі запустили камеру з розширеними функціями

    Функції камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) розширені.

    Про це повідомив у Facebook глава Державного агентства інфраструктурних проєктів Кирило Хомяков.

    За його словами, у Києві в тестовому режимі запустили камеру, яка фіксує перетин смуги громадського транспорту.

    «За день – понад 1000 порушень. Тепер водії не будуть оминатимуть затори смугою громадського транспорту», – зазначив Хомяков.

    202012

    До слова, юристи нагадали, хто не може бути свідком порушення правил дорожнього руху.

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    Теги: Київ громадський транспорт дороги штраф водій ПДР автомобіль
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