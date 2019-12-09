Одну з вулиць Києва назвуть іменем журналіста, який розкрив правду про Голодомор



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У 1933 році репортер Гарет Джонс розкрив правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії

Провулок Шевченківському районі може носити ім’я Гарета Джонса

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати підтримали перейменування низки столичних топонімів.

Відтак, у Шевченківському районі столиці може з’явитися провулок, який носитиме ім’я британського журналіста Гарета Джонса (зараз провулок Проєктний 13120). Про це повідомляє пресслужба Київради.

Гарет Джонс був одним із перших західних кореспондентів, які своїми публікаціями донесли світові правду про Голодомор мільйонів людей в Україні у 1932-1933 роках.

29 березня 1933-го він скликав у Берліні прес-конференцію, на якій вперше публічно заявив про катастрофічний голод в Україні. Пресреліз передрукували провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian.

Ідею присвоєння столичній вулиці ім'я Гарета Джонса підтримали 104 особи, лише двоє проголосували проти. Громадське обговорення відбувалося на сайті КМДА з 19 березня по 19 травня 2019 року.

Крім того, безіменний провулок у Дарницькому районі може отримати ім’я українського поета Якова Щоголева. Вулиця Проєктна 13118, що у Святошинському районі може носити назву Олеся Бердника – члена-засновника Української гельсінської групи, письменника-фантаста. Окрім того, площа між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної у Дніпровському районі може стати площею Сергія Набоки. Це український журналіст, правозахисник та дисидент.

Також профільна комісія погодила нові назви для деяких зелених зон. Зокрема:

сквер на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської у Шевченківському районі може отримати ім’я «Мюнхенський»;

сквер на розі вулиць Рейтарської та Стрілецької у Шевченківському районі - ім’я Павла Шеремета;

скверу на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола у Шевченківському районі планують присвоїти ім’я Мусліма Магомаєва.

Всі перейменування мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

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