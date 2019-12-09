У листопаді зафіксовано п’ять випадків побиття журналістів



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Три інциденти були зафіксовані у Києві та Київській області, та по одному - в Тернопільській області та у Миколаєві

Національна спілка журналістів (НСЖУ) зафіксувала 5 випадків застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків у листопаді. Про це свідчать дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Зазначається, що три інциденти були зафіксовані у Києві та Київській області, та по одному - в Тернопільській області та у Миколаєві.

«У листопаді, після проведення спеціальних парламентських слухань із безпеки журналістів, зазначаємо, що Національна поліція оперативно реагує на повідомлення про перешкоджання і відразу ж відкриває відповідні кримінальні провадження. Але ситуація з безпекою журналістів в Україні залишається тривожною», - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Загалом від початку 2019 року в Україні було зафіксовано 65 проявів фізичної агресії стосовно журналістів.

Як повідомлялось, НСЖУ зафіксувала чотири випадки побиття журналістів під час виконання професійних обов'язків у жовтні.