  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У листопаді зафіксовано п’ять випадків побиття журналістів

    • Розсилка
    У листопаді зафіксовано п’ять випадків побиття журналістів

    Три інциденти були зафіксовані у Києві та Київській області, та по одному - в Тернопільській області та у Миколаєві

    Національна спілка журналістів (НСЖУ) зафіксувала 5 випадків застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків у листопаді. Про це свідчать дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

    Зазначається, що три інциденти були зафіксовані у Києві та Київській області, та по одному - в Тернопільській області та у Миколаєві.

    «У листопаді, після проведення спеціальних парламентських слухань із безпеки журналістів, зазначаємо, що Національна поліція оперативно реагує на повідомлення про перешкоджання і відразу ж відкриває відповідні кримінальні провадження. Але ситуація з безпекою журналістів в Україні залишається тривожною», - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

    Загалом від початку 2019 року в Україні було зафіксовано 65 проявів фізичної агресії стосовно журналістів.

    Як повідомлялось, НСЖУ зафіксувала чотири випадки побиття журналістів під час виконання професійних обов'язків у жовтні.

    поліція НСЖУ журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ